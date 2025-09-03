Fenerbahçe’den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun kariyerine Rusya’da devam edebileceği öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle temasa geçtiği ve belirli şartların yerine getirilmesi halinde Rusya’ya sıcak baktığı iddia edildi.

Rus kulüpleriyle ön görüşme

EuroFootball’un haberine göre Mourinho, temsilcileri aracılığıyla Rusya’daki kulüplerle görüşme trafiğine başladı. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da, tarafların nabız yokladığı ve tekliflerin masada olduğu bildirildi.

Yıllık 20 milyon Euro talep ediyor

İddialara göre Mourinho’nun Rusya’da görev alabilmesi için bazı özel şartları bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı en az iki yıllık bir sözleşme istiyor. Ayrıca teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon Euro garanti ücret talep ediyor. Bu rakam, Avrupa futbolunda da ses getirecek düzeyde yüksek bir maaş olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe macerası kısa sürdü

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin başına geçen Mourinho, sarı-lacivertli ekiple beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica’ya elenince Mourinho’nun görevine son verildi. Bu ayrılığın ardından deneyimli teknik adam, kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Mourinho’nun kariyerinde yeni bir dönüm noktası mı?

Avrupa’nın birçok dev kulübünde görev yapan ve sayısız başarıya imza atan Jose Mourinho’nun Rusya’ya gitmesi, futbol dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Kariyerinde daha önce Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya’da çalışan Mourinho, Rusya’ya adım atması halinde ilk kez Doğu Avrupa’da bir takım çalıştırmış olacak.