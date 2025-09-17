Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenerek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı, prensip anlaşmasına vardığı Benfica için ülkesine dönerken, Başkan Ali Koç’un açıklamalarına yanıt verdi.

Ali Koç: “Garip bir tesadüf”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho’nun Benfica ile anlaşması üzerine yaptığı açıklamada, bu gelişmeyi “Garip bir tesadüf” sözleriyle değerlendirmişti. Koç, ayrılığın ardından yaşanan süreçte dikkat çekici bir imada bulunmuştu.

Mourinho: “Provokasyonlara cevap vermedim”

Benfica ile anlaşmasının ardından sessizliğini bozan Jose Mourinho, Ali Koç’un sözlerine doğrudan yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’den ayrıldığımda kapıları kapattım ve provokasyonlara cevap vermedim. Bahane üretmedim. Ali Koç’un benden farklı bir davranış biçimi var” ifadelerini kullandı.

“Kerem Aktürkoğlu transferinden bahsetmedi”

Açıklamalarına devam eden Mourinho, Ali Koç’un ayrılık sonrası sık sık konuştuğunu belirterek, “Ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Ama bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu’nun ben ayrıldıktan sonra hemen transfer edildiğini açıklamadı” dedi.

Benfica’da yeni sayfa

Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile resmi sözleşme için son görüşmelerini sürdürürken, futbol kamuoyu bu birlikteliğin hem Benfica hem de Mourinho için nasıl bir sonuç doğuracağını merak ediyor.