Trendyol Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen karşılaşmada Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede üstünlük sık sık el değiştirdi ve karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi.
Alanyaspor ilk golü buldu
Maçın 18. dakikasında Hwang’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pası değerlendiren İbrahim Kaya, Alanyaspor’u öne geçirdi. İlk yarı, bu golle konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Talisca penaltıyı kaçırdı
Fenerbahçe, ikinci yarıda 57. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, kaleci Ertuğrul’u geçemedi. Kaçan penaltının ardından Talisca tribünlerden tepki aldı.
Sarı-Lacivertliler üst üste gollerle döndü
Fenerbahçe, baskısını artırdığı dakikalarda üst üste goller buldu. 73. dakikada Semedo, 76. dakikada ise En-Nesyri sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi.
Uzatmada Alanyaspor puanı kurtardı
Maçın son anlarında hata yapan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 90+3. dakikada Yusuf Özdemir’in kafa vuruşunu kontrol edemedi ve top ağlara gitti. Bu golle mücadele 2-2 tamamlandı.
Fenerbahçe zirveden uzaklaştı
Bu beraberlikle Fenerbahçe, ligde 5. hafta sonunda 4 puan kaybıyla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde kaldı.