Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber’in getirildiğini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Reçber’in çalışmalara başladığını açıklarken, deneyimli futbol adamının teknik direktör Sergen Yalçın’la bir araya geldiği fotoğraf da paylaşıldı.

Resmi açıklama yapıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Başkan Serdal Adalı’nın Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında duyurduğu atamanın resmileştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İlk mesaiye başladı

Serkan Reçber, yeni görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Beşiktaş’ın antrenman tesislerinde göreve başlayan Reçber’in, takımın mevcut yapısını yakından takip ederek teknik heyetle koordineli çalışacağı öğrenildi.

Sergen Yalçın’la yan yana

Kulübün paylaştığı fotoğrafta Serkan Reçber’in, teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte görülmesi dikkat çekti. Bu kare, Beşiktaş yönetiminin futbol yapılanmasında güçlü bir birliktelik hedeflediği şeklinde yorumlandı.