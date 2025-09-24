Son Mühür - ABD’li komedyen Jimmy Kimmel, askıya alınan programının yayını yeniden başladığında, “Önemli olan sadece bu program değil, bu programı yapabileceğimiz bir ülkede yaşamak” diye konuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden sert tepkiler göstererek kanalı tehdit etti. Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kirk, Trump’a verdiği destekle tanınıyordu. Kimmel ise suikast hakkında, “MAGA dünyasında birçok kişi Charlie Kirk cinayetinden fayda sağlamak için çabaladı” şeklinde yorumlarda bulunmuştu. ABC kanalı ise 18 Eylül’de Kimmel’ın programını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu, ancak gerekçe açıklamadı.

Ekranlara geri döndü

Şov yeniden yayına başladı ve gece geç saatlerde Kimmel tekrar ekran karşısına çıktı. Kirk’ü vuran şüpheliyle ilgili yaptığı yorumların neden “zamansız ve belirsiz” algılandığını anladığını belirten komedyen, “Genç bir adamın ölümünü hafife almak asla amacım değildi” dedi ve ardından Trump’a şu sözlerle seslendi:

"Bir hükümetin başkanının (Donald Trump) sevmediği bir komedyeni susturma tehdidi, Amerikan karşıtıdır. ABD başkanı, benim ve burada çalışan yüzlerce insanın işten atılmasını istediğini çok açık bir şekilde belirtti. Liderimiz, şaka kaldıramadığı için Amerikalıların geçim kaynaklarını kaybetmesini kutluyor."

Programın yayınının durdurulduğu dönemde dünya genelinden gelen destek mesajlarını aldığını ifade eden ünlü sunucu, teşekkürlerini ileterek "Bunu hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Trump'tan da eleştiri geldi Trump, sosyal medya hesabından ABC News’ün ‘Jimmy Kimmel Live’ programını tekrar yayına almasını eleştirdi. 79 yaşındaki siyasetçi şu ifadeleri kullandı: "ABC, Beyaz Saray'a onun şovunun iptal edildiğini söylemişti. O zamandan bu yana bir şey oldu çünkü seyircisi kayboldu ve 'yetenek' diye bir şey hiç olmadı. Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?"