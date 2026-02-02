Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kiraz İlçe Örgütü’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Kiraz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Bayram ile CHP Kiraz Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Yasemin Bayram’ın görevlerinden istifa ettiği öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre Bayram çifti, istifa dilekçelerini CHP Kiraz İlçe Başkanlığı’na sundu. Bu akşam ilçe yönetim kurulu toplantısının yapılacağı, toplantı sonucunda alınacak kararın CHP İzmir İl Başkanlığı’na iletileceği öğrenildi.

İL BAŞKANLIĞI İSTİFADAN HABERDAR

Öte yandan İzmir İl Başkanlığı’nın da söz konusu istifalardan haberdar olduğu belirtilirken, Bayram çiftinin görevlerinden kendi istekleri doğrultusunda ayrıldığı ifade edildi.

CHP Kiraz İlçe Başkanı Mehmet Orhan da gelişmeleri doğrulayarak, istifa dilekçelerinin ilçe başkanlığına ulaştığını teyit etti. Yaşanan istifaların ardından CHP Kiraz İlçe Örgütü’nde sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu