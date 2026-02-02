Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, ikinci yarıyıl öğrenim döneminin başlangıcında kentte binlerce öğrencilere Türk bayrağı dağıtarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı bayrak temasına destek verdi.

Hasan Basri Bostancı: Sosyal projeler üretmeyi işimizin bir parçası olarak görüyoruz

Bayrak dağıtım etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan ve sosyal projeler üretmeyi yaptığı işlerin bir parçası olarak gördüklerini belirten İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Biz can taşıyoruz.

Çalışan vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı ve ailelerimizin gözbebekleri evlatlarımızın rahat ve güvenli ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu nedenle sosyal projeler üretmeyi, toplumsal yaşamı destekleyecek çalışmalara imza atmayı işimizin bir parçası olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Toplumun birlik ve beraberliğini destekleyecek çalışmalara öncelik vermeyi sürdüreceğiz”

Son olarak, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek öğrencilere doğru rehberlik edilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Bostancı, toplumun birlik ve beraberliğini destekleyecek çalışmalara öncelik edeceklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin geleceğini inşa edecek öğrencilerimize doğru rehberlikler etmek önemli. Çocuklar sınıflarına girene kadar aileleri bizlere emanet ediyor. Evlatlarımıza örnek olmak bizim sorumluluğumuzdur.

Milli eğitimin ikinci yarıyıl başında işleyeceği temayı öğrenince bizler de destek vermek istedik. Öğrencilere ilk gün kırmızı beyaz giyinmeleri için telkinlerde bulunulmuş. Biz de minik evlatlarımızın yüreğine bayrak ve vatan sevgisinin işlenmesine katkı vermek istedik. Bugün servis araçlarımız bayraklarla süslendi. Evlatlarımıza binlerce Türk bayrağı dağıttık. Bundan sonra da toplumun birlik ve beraberliğini destekleyecek çalışmalara öncelik vermeyi sürdüreceğiz.” dedi.