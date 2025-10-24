Son Mühür - Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, yaklaşık 2 ay süren sakatlığının ardından yeniden sahalara döndü. Genç golcü, Stuttgart karşılaşmasının 87. dakikasında oyuna girerek uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin son anlarında Youssef En-Nesyri’nin yerine Jhon Duran’ı sahaya sürdü. Yaklaşık iki ay sonra forma şansı bulan Kolombiyalı oyuncu, fiziksel açıdan hazır bir görüntü verdi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Karşılaşma sonrasında Jhon Duran’ın stadyumdan çıkarken sergilediği rahat tavırlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yan taktığı şapkası ve ağır adımlarla yürüyüşüyle dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu hakkında Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü. Bir kesim, "Fenerbahçe'de oynamayı ciddiye almıyor" yorumunu yaparken, diğer taraftarlar ise “Genç bir oyuncu, üzerine fazla gidiliyor” diyerek Duran’a destek verdi.