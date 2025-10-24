Son Mühür - Kariyerinde Ajax ve Chelsea formalarını da giymiş olan Galatasaray’ın eski yıldızı Hakim Ziyech, 3,5 aylık aranın ardından yeni bir kulüp ile anlaşmaya vardı. Son olarak Katar Ligi takımlarından Al-Duhail SC’de forma giyen 32 yaşındaki Faslı futbolcu, ülkesine dönerek Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı. Africafoot’un aktardığı bilgilere göre Ziyech, Al-Duhail SC ile olan kontratını 2025 Temmuz başında sonlandırmıştı. Anlaşma kapsamında yılda 2 milyon Euro net ücret alacak olan yıldızın bonuslarla birlikte geliri 3,5 milyon Euro’ya ulaşacak.

Ziyech 'in performansı

Galatasaray’da 1,5 sezon boyunca forma giyen Hakim Ziyech, 34 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yapmıştı. Son takımı Al-Duhail SC’de ise 13 resmi karşılaşmada toplam 800 dakika sahada kalan Faslı futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Milli takım düzeyinde de Fas’ı 64 kez temsil eden Ziyech, 25 gol attı.