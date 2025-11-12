Son Mühür - Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan ve Beşiktaş derbisinde sonradan oyuna girip galibiyet golünü atan Jhon Duran’ın yeni hedefi Galatasaray derbisi oldu. Kayserispor maçında riske edilmediği için forma giymeyen Kolombiyalı futbolcunun, Milliyet’in haberine göre milli takım kampına katılmadığı ve hazırlık maçları için yapılan çağrıya rağmen Kolombiya Milli Takımı’ndan affını talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray derbisine hazırlanmak istiyor

Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran’ın, 1 Aralık’ta oynanacak Galatasaray derbisine tam hazır çıkabilmek için milli takım kampından affını istediği belirtildi. Duran’ın bu kararı, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik ekibin de yüzünü güldürdü. Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe’ye kiralanan genç oyuncu, sakatlığı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı. Şu ana kadar 4 maçta ilk 11’de başlayan, 5 karşılaşmada ise sonradan oyuna giren Duran, toplamda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe, Süper Lig’de Çaykur Rizespor deplasmanının ardından sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.