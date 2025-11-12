Son Mühür - A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İspanya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, bu iki maçtan en az 1 puan alırlarsa play-off’a katılma hakkı elde edecek. Milli takımın öne çıkan isimlerinden Arda Güler, zorlu karşılaşmalar öncesinde dikkat çeken bir itirafta bulundu. Real Madrid’in yıldızı Arda, Dünya Kupası’na gitmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Arda Güler’in açıklamaları şöyle:

''En son Dünya Kupası’na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim. Ama sahaya çıktığımda yaşın bir önemi yok, hepimiz orada aynıyız.''

Arda Güler, A Milli Takım formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol attı. Real Madrid’deki performansıyla birlikte, milli takımın en etkili oyuncularından biri oldu.