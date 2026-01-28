Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında deplasmanda oynayacağı FCSB karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Samandıra’da taktik ağırlıklı çalışma

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmaları

Antrenman, futbolcuların ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma; koordinasyon ve çabukluk drill’leriyle devam ederken, yarı sahada iki gruba ayrılan oyuncular pas organizasyonları üzerinde durdu.

Alvarez antrenmanda yer almadı

Edson Alvarez, Göztepe karşılaşmasında yaşadığı ağrılar nedeniyle antrenmana katılmadı. Oyuncunun durumunun maç saatinde netlik kazanması bekleniyor.

Brown ve Mercan’dan bireysel program

Sakatlıklarını atlatan Archie Brown ile Levent Mercan, takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Teknik heyetin, oyuncuların yüklenmelerini kontrollü şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Basına kapalı bölümde FCSB planı

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe’nin, FCSB karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

