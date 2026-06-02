Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na verilen Mutlak Butlan kararı sonrası Kılıç, kasım ayındaki kurultaydan bu yana sergilediği siyasi duruş nedeniyle hedef tahtasına oturtulduğunu açıklayarak adeta rest çekti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda uğradığı organize saldırıları tek tek ifşa eden İzmir Milletvekili, geri adım atmayacağını net bir dille ilan etti.

Kılıç, maruz kaldığı baskıların dozajı arttıkça direncinin de katlandığını vurguladı.

"Troll saldırıları siyaseti dizayn edemez"

Kurultay sürecinin ardından kendisinin ve ailesinin sistemli bir yıpratma kampanyasına maruz kaldığını belirten Kılıç, bu süreçte troll ordularının, siyasi ambargoların ve açık tehditlerin devreye sokulduğunu aktardı. CHP'nin genetiğinde "biat" kültürü bulunmadığını hatırlatan İzmir Milletvekili, mevcut parti yönetim tarzına ve hakim kılınmaya çalışılan dile sert eleştiriler yöneltti.

Siyasetin çirkinleştirildiğini savunan Kılıç, durumun vahametini şu üç cümleyle özetledi:

"Hakaret fikir değildir. Tehdit siyaset değildir. Linç demokrasi değildir."

Pusula makam değil kurucu değerler

Parti içinde kurulan bazı "kirli ilişkilere" de isim vermeden atıfta bulunan Sevda Erdan Kılıç, kavgasının şahıslarla değil, partiyi ele geçirmeye çalışan bu yeni anlayışla olduğunu söyledi. Siyasi ikbal ya da makam hesabı yapmadığını dile getiren milletvekili, pusulasının her zaman adalet ve CHP’nin kurucu kodları olduğunu ifade etti.

Son dönemde sosyal medyada yaratılan algı operasyonlarına karşı parti tabanına da mesaj veren Kılıç, "Gürültü geçer, algılar dağılır. Geriye yalnızca ilkelere sadık kalanlar kalır" diyerek kurultay delegelerine ve seçmenlerine dik duruş çağrısı yaptı. Kılıç'ın bu sert çıkışı, CHP içindeki rüzgarları yeniden hareketlendireceğe benziyor.