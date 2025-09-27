Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara yönelik yaptığı değerlendirmede gram altın fiyatlarındaki hızlı artışa işaret etti. Son haftalarda gram altında 70 liralık yükseliş yaşandığını belirten Memiş, piyasanın büyük bir sıçramanın eşiğinde olduğunu ifade etti.

Özellikle Orta Doğu ve Kafkaslar’da yaşanabilecek jeopolitik krizlerin gram altını 6 bin lira seviyesine taşıyabileceğini vurguladı.

Altındaki yükselişi küresel gelişmeler etkiledi

Altındaki yükselişi, küresel ekonomik veriler ve siyasi gelişmelerin etkilediğini söyleyen İslam Memiş, “ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri ve Trump’ın vergi açıklamaları, piyasada sert dalgalanmalara neden oldu. Gram altın 4 bin 880 liraya kadar yükselirken, gelen tepkilerle tekrar yukarı yönlü hareket başladı” dedi.

Jeopolitik riskler fiyatlara tam yansımadı

İslam Memiş, altın fiyatlarının henüz küresel ölçekteki jeopolitik riskleri tam olarak fiyatlamadığını belirterek, şunları söyledi:

“Dünya henüz üçüncü dünya savaşı fiyatlamasına geçmedi. Ancak bu tarz bir jeopolitik patlama yaşanırsa, altın fiyatlarında tarihi zirveler görebiliriz.”