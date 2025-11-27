Son Mühür- Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in, Türkiye’nin tanınmış bir pırlanta markasıyla yaptığı marka elçiliği anlaşmasının perde arkası, ABD basınında geniş yer buldu.

Ekim ayında duyurulan iş birliğine ilişkin finansal detaylar, New York Post’un ünlü Page Six köşesinde yayımlanan bir iddiayla gündeme geldi.

“10 milyon dolarlık anlaşma” iddiası

Page Six’e konuşan bir kaynağa göre; Türk pırlanta markasının global reklam kampanyasında yer alan Jennifer Lopez’e 10 milyon dolar ödeme yapıldı.

Kaynak, bu rakamın Lopez’in geçmiş sponsorluk anlaşmalarıyla kıyaslandığında oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.

“Bu JLO için düşük bir rakam”

Gazeteye konuşan kişinin değerlendirmeleri şöyle aktarıldı: "Eskiden çok daha büyük anlaşmalar yapardı. Sponsorluk anlaşmaları için kolayca 20, 30 hatta 50 milyon dolar kazanırdı. Bu yüzden şok oldum.

Bu JLO için düşük bir rakam. Haberlerde kalmak istiyor. Gençliğinin peşinde. Sanırım JLO, gündemde kalmak için her şeyi yaptığı bir dönemde."

Kaynak, Lopez’in kariyerinin önceki dönemlerine göre daha düşük tutarlı anlaşmalara yönelmesinin dikkat çektiğini öne sürdü.

Hindistan’da 2 milyon dolar aldı

Jennifer Lopez’in son dönemdeki ticari hamleleri de haberlerde yer buldu. Yıldız ismin, geçtiğimiz hafta Hindistan’da bir milyarderin düğününde sahne aldığı ve bu performans karşılığında 2 milyon dolar kazandığı belirtildi.