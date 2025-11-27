Son Mühür- Megastar Tarkan’ın 6 yıl aradan sonra İstanbul’da vereceği 8 konserin biletleri kısa sürede tükendi.

Resmi satış fiyatları 1500 TL ile 12 bin 600 TL arasında değişen biletler, karaborsada çok daha yüksek rakamlara ulaşınca dikkat çekti.

Karaborsa fiyatları 200 bin TL'ye dayandı

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Tarkan’ın konser biletleri karaborsada 200 bin TL’ye kadar çıktı. Fahiş fiyatlar üzerine ünlü sanatçı, ekibine karaborsa satışlarını engellemek amacıyla hukuki süreç başlatılması talimatı verdi. Tarkan’ın, “İhtar çekin, hukuki yollara başvuralım” dediği öğrenildi.

Konser serisinin maliyeti 80 milyon TL'yi buluyor

16–31 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek 8 konserlik dev organizasyon için büyük bir bütçe ayrıldı.

Her bir konserin maliyeti: 10 milyon TL

Toplam maliyet: 80 milyon TL

Konserlerde sahne tasarımı tamamen yenilenerek “T” formuna dönüştürülecek ve hazırlıklarda 300 kişilik bir ekip görev alacak. Toplamda 50 binin üzerinde hayranın konserlere katılması bekleniyor.