Japonya'da merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Iwate için tsunami uyarısı yapıldı. Japonya 6,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan sarsıntı, yerel saatle 17.03'te meydana geldi.

20 santimetreyi bulan tsunami dalgalarının gözleniyor

Depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı yapılırken, eyaletin kıyı kesimlerinde yüksekliği 20 santimetreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği açıklandı. İlerleyen saatlerde yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının görülebileceğini belirten yetkililer, bölge sakinlerine kıyı kesimlerden uzak durma uyarısında bulundu.