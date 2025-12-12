Son Mühür - Japonya’da yeniden deprem endişesi yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının yerel saatle 11.44’te, 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido’nun Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, yüksekliği 1 metreye ulaşabilecek dalgalar oluşabileceğini belirterek kıyı bölgelerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

8 Aralık'ta da olmuştu

Japonya, 8 Aralık’ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Yetkililer, bu depremin ardından 8 ve üzeri büyüklükte yeni bir sarsıntının yaşanabileceğini belirterek halkı hazırlıklı olmaya çağırmıştı.