Temmuz seçimlerinde LDP koalisyonunun üst mecliste çoğunluğu kaybetmesi sonrası, parti içinde artan baskılar Ishiba’nın istifa etmesine yol açtı. NHK, kararın parti bütünlüğünü koruma amacı taşıdığını bildirirken, Asahi Shimbun gazetesi ise Başbakan’ın istifa çağrılarına dayanamayarak bu kararı aldığı yorumunu yaptı.

Geçen hafta “istifa etmeyeceğim” demişti

Ishiba, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söylemiş ve ABD ile yapılan gümrük vergisi anlaşmasının uygulanmasını takip etmek istediğini belirtmişti. Ancak parti içindeki baskılar ve görev paylaşımı tartışmaları istifa kararını değiştirdi.

LDP’de istifalar zinciri

2 Eylül’de LDP Genel Sekreteri Hiroshi Moriyama, Politika Araştırma Konseyi Başkanı Itsunori Onodera, Genel Konsey Başkanı Shunichi Suzuki ve Seçim Stratejisi Komitesi Başkanı Seiji Kihara istifa niyetlerini açıklamıştı. Ishiba’nın kararı, partideki bu istifa dalgasının ardından geldi.