Antik dünyanın ve tıp biliminin ölümsüz dehası Galenos'un mirasına ev sahipliği yapan Bergama, binlerce kilometre uzaktan gelen bir bilim insanının derin sevgisiyle dünya çapında yeniden ilgi odağı oluyor. Uzun yıllar Japonya’da farmakoloji ve anatomi alanlarında akademik çalışmalar yürüten Profesör Kaori Goto, Bergama’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini hem kendi ülkesinde hem de uluslararası bilim çevrelerinde aktif bir şekilde tanıtarak adeta gönüllü bir kültür elçiliği yapıyor. Prof. Goto, antik kentin hak ettiği değere ulaşması ve efsanevi tıp insanı Galenos’un adının tekrar küresel düzeyde anılması için "Galenos Müzesi" ve uluslararası bir "Papatya Festivali" düzenleme hayalini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Galenos’un izinde Bergama’ya duyulan tutku

Japonya’daki akademik kariyeri boyunca ağırlıklı olarak Galenos’un bilimsel öğretileri ve eserleri üzerine kapsamlı araştırmalar yapan Prof. Kaori Goto’nun Bergama’ya olan ilgisi bu çalışmalarla başladı. 2011 yılında ilk kez ayak bastığı bu topraklarda, Bergama’nın eşsiz tarihi dokusuna, tabiat güzelliklerine ve bölge insanının sıcakkanlılığına karşı tarifsiz bir sevgi ve bağ kurdu. Bu derin bağ, onun Bergama için somut adımlar atmasına vesile oldu. Kendi inisiyatifiyle kurduğu "Japon Galenos Derneği" aracılığıyla, antik kentin adını ve Galenos’un bilimsel mirasını hem Japon kamuoyuna hem de uluslararası bilim platformlarına taşıyarak kentin bilinirliğini artırmaya odaklanıyor. Bu çaba, iki kültür arasında güçlü bir bilim ve dostluk köprüsü kurma amacını taşıyor.

Müze ve festival hayaliyle kültürel köprüler kuruluyor

Prof. Goto, tamamen gönüllülük esasıyla üstlendiği bu tanıtım çalışmalarında, Türkiye ve Japonya arasındaki bilimsel iş birliğini pekiştiriyor. Onun en büyük hedeflerinden biri, Bergama’da Galenos’un yaşamına ve tıp bilimine katkılarına adanmış kapsamlı bir "Galenos Müzesi" hayata geçirmek. Bir diğer önemli girişimi ise, her yıl düzenlenecek ve bölgenin doğasını simgeleyecek olan "Papatya Festivali"ni geleneksel bir etkinlik haline getirmek. Bu kültürel vizyonunu desteklemek amacıyla Japonya’dan pek çok bilim insanını Bergama’ya davet etmeye devam ediyor ve onları bu tarihi mirasın bir parçası olmaya teşvik ediyor. Prof. Goto, tüm bu projeleri gerçekleştirirken herhangi bir maddi beklenti içinde olmadığını özellikle belirtiyor. Onun tek ve yegâne amacı, Bergama’nın küresel bilim ve kültür haritasındaki hak ettiği yeri yeniden almasını sağlamak ve tıp tarihine yön veren Galenos'un adını gelecek nesillere layıkıyla aktarmaktır. Bu özverili çalışmalar, Japon akademisyenin Bergama'ya duyduğu karşılıksız sevginin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik evrensel bir sorumluluk bilincinin göstergesidir.