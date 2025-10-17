Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, son aylarda tutuklanan gençler hakkında düzenlenen iddianamelerin ‘kopyala-yapıştır’ olduğunu öne sürerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve iktidarı eleştirdi.

Gökçe Gökçen: Faruk Mangaltepe’nin suçu, korku atmosferine boyun eğmemektir

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın binlerce polis ile abluka altına alınmasını eleştiren gençlerin 9 Eylül tarihinden bu yana tutuklu olduklarını belirten ve hazırlanan iddianamede konuyla ilgisi olmayan şeylerin yazıldığını savunarak, “CHP İstanbul İl Başkanlığının binlerce polisle ablukaya alınmasını eleştiren gençler 9 Eylül’de tutuklandılar. Nur Betül Aras, Abdullah Esin ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin suçu, korku atmosferine boyun eğmemek ve örgütlü mücadele çağrısı yapmaktı. Bu üç kişi ve diğer gençler hakkında iddianame sonunda düzenlendi. Ancak iddianamede hiçbiriyle ilgisi olmayan bir konunun yazıldığı görüldü.” diye konuştu.

“İki kişinin iddianamesinden kopyala yapıştır ile bazı cümleler alınmış”

Ayrıca son olarak, sosyal medya çok özellikle gençler arasında çok popüler olan Soğuk Savaş isimli programda yaşanan süreci hatırlatan ve iddianamenin kopyala yapıştır ile hazırlandığını savunan CHP’li Gökçen, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşıldı ki, Soğuk Savaş programında şaka yaptığı ve şakaya güldüğü için tutuklanan iki kişinin iddianamesinden kopyala yapıştır ile bazı cümleler alınmış. Şimdi hangisi daha trajikomik: Soğuk Savaş’ta yapılan şaka mı? İnsanları zalimce ailelerinden ayırmıyor, özgürlüğünden alıkoymuyormuş gibi hala yaptığınız hassasiyet edebiyatı mı? Kopyala yapıştırla iddianame düzenlemek mi? Yoksa Adalet Bakanı’nın her hafta yaptığı ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ açıklamaları mı?”