Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı başından bu yana kaybolan şahıslarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Yılbaşından bu yana 176 kişinin kaybolduğu bildirilen il genelinde, jandarma ekiplerinin titiz ve koordineli çalışmaları sonucunda 172 kişi sağ salim bulunarak ailelerine teslim edildi.

Alaşehir’de alzaymır hastası kadın kurtarıldı

Alaşehir ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde 9 Kasım akşamı kaybolduğu bildirilen 71 yaşındaki alzaymır hastası Şerife Kaptan, kapsamlı bir arama çalışması sonucu sağ olarak bulundu. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine komandolar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve iz takip köpeği Vida eşlik etti.

Teknoloji ve insan gücüyle arama

Arama çalışmalarında gece görüş ve termal özellikli dronlardan da faydalanıldı. Kayıp kadın, kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kapız Deresi’nde saat 22.30 sularında bulundu. İlk müdahalenin ardından Şerife Kaptan, detaylı kontrol ve tedavi için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayıp bulunma oranı yüzde 98’e ulaştı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kayıp ihbarlarına hızlı ve etkin müdahale ettiklerini belirterek, yürütülen çalışmalar sayesinde kayıp kişilerin bulunma oranının yüzde 98 seviyesine çıktığını açıkladı. Ekipler, kaybolan vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.