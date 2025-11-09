Edinilen bilgilere göre olay, Şehirlioğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Mehmet Dündar, aniden rahatsızlandı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dündar, ilk müdahalesinin ardından Selendi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Siyaset ve esnaflık geçmişi dikkat çekiyordu

Mehmet Dündar, Selendi ilçesinde uzun yıllar esnaflık yaptı. Siyasi geçmişi ise ilçede derin izler bıraktı. Refahyol hükümeti döneminde Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2004-2008 yılları arasında ise AK Parti’den il genel meclisi üyesi olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk babasıydı

İlçede sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Dündar, evli ve 3 çocuk babasıydı. Ani vefatı, Selendi’de büyük üzüntü yarattı. Yakınları, dostları ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak acılarını dile getirdi.

Cenaze bugün toprağa verilecek

Mehmet Dündar’ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Çarşı Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.