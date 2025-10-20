Son Mühür - Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim görmek üzere 246 subay adayı alınacak. Belirlenen şartları karşılayan adaylar, eğitim sürecinin ardından subay kadrolarına atanacak.

Subay adaylığı başvuruları 20 Ekim 2025 tarihinde başladı. Adaylar, 3 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar başvurularını yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.