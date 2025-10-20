Son Mühür - Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim görmek üzere 246 subay adayı alınacak. Belirlenen şartları karşılayan adaylar, eğitim sürecinin ardından subay kadrolarına atanacak.
Başvuru nasıl yapılacak?
Subay adaylığı başvuruları 20 Ekim 2025 tarihinde başladı. Adaylar, 3 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar başvurularını yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvuru kılavuzunda belirtilen bilgilere göre, subay adaylığına başvurmak isteyenlerin sahip olması gereken temel şartlar şu şekilde açıklandı:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kılavuzda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya Ocak 2026 tarihine kadar mezun olabilecek durumda bulunmak,
- 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olmak kaydıyla 27 yaşını doldurmamış olmak,
- Lisansüstü öğrenim gören adaylar için, 1 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmak kaydıyla 32 yaşını doldurmamış olmak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,
- Başvuru anında hamile olmamak,
- Daha önce askeri okullardan ya da güvenlik teşkilatına bağlı eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği herhangi bir nedenle kesilmemiş olmak.