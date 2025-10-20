Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan üç kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan gerçekleştirilen iadelerle R.R., T.B. ve Y.E.A. isimli şahısların Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen operasyonların detaylarını paylaşarak, “Bu Kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyonla aranan toplam 500 suçluyu ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan iadelerini sağladık” ifadelerini kullandı.

Üç ülkeden ortak operasyonla yakalandılar

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen titiz çalışmalar sonucunda:

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan R.R. Almanya’da,

“Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan aranan T.B. Karadağ’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan Y.E.A. ise Kazakistan’da yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, ilgili ülkelerin işbirliğiyle Türkiye’ye teslim edildi.

“Suçlular nerede olursa olsun adaletten kaçamayacak”

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimlere teşekkür ederek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.