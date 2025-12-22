Son Mühür/Osman Günden- Bursa’da sabah saatlerinde yaşanan trafik tartışması, kısa sürede şiddet olayına dönüştü.

Trafikte seyir halindeyken tartışma yaşayan bir sürücü, aracından inerek Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özlem Bodur’un bulunduğu otomobile saldırdı. O anlar Bodur’un cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracın aynasını kırdı, tekmeler savurdu

İddiaya göre saldırgan sürücü, önce Özlem Bodur’un aracının sinyal aynasını kırdı, ardından araca tekmeler attı.

Saldırganın agresif tavırları çevrede büyük panik yaratırken, olay yerine müdahale eden vatandaşlar şahsı güçlükle sakinleştirdi.

“Uzunca takip etti, öldürmekle tehdit etti”

Yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşan Özlem Bodur, olay anında yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Bugün trafikte böyle bir şahsiyetin saldırısına maruz kaldım. Uzunca takip etti. Üzerime yürüdü, öldürmekle tehdit etti. Küfürler, el hareketleri görüntüde yaptıklarının yanında hiçbir şey.” Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Hiçbir kural ihlali yapmadım, sadece yol istedim”

Olayın ardından Son Mühür’e konuşan Özlem Bodur, saldırıya uğramasına neden olacak herhangi bir trafik ihlali yapmadığını vurguladı. Bodur, yaşananları şu ifadelerle aktardı:

“Bugün bu kadar kötü bir olay yaşadım. Hiç kimsenin, hiçbir canlının bu şekilde şiddete maruz kalmasını istemeyiz.

Her zaman şiddetin karşısındayız. Ama toplumumuz o kadar yozlaştı ki, kimin hangi sebepten, nereye, ne için saldıracağı hiç belli olmuyor.”

“Sadece selektör yaptım, önüme defalarca kırdı”

Olayın nasıl başladığını detaylarıyla anlatan Bodur: “Benim hiçbir trafik kurallarını ihlal edecek ya da şahsı tahrik edecek hiçbir hareketim olmadı.

Sadece acelem vardı, işime yetişmem gerekiyordu. Kendisi trafiği aksatacak şekilde davranıyordu. Ben yol istedim, iki defa selektör yakarak sadece. Sonrasında defalarca önüme kırdı. Beni barikatlara sıkıştırdı.”

“Arabadan indi, saldırdı; bu görüntü ikinci saldırısı”

Saldırının tek seferle sınırlı olmadığını belirten Bodur, kamuoyuna yansıyan görüntülerin ikinci saldırı anına ait olduğunu dile getirdi:

“Arabadan indi, saldırdı. Aslında şu an yayınlanan görüntü ikinci saldırması. Birincisindeki saldırısını çekememişim.”

“Üzerinde bıçak ya da silah olsaydı…”

Yaşadığı tehdidin boyutuna dikkat çeken Özlem Bodur, saldırganın kendisine ölüm tehdidi savurduğunu da söyledi:

“Adam üstüme yürüdü, omuzumdan itti. ‘Seni öldürürüm’ tehditleri savurdu. Üzerinde bir bıçak ya da silah olsaydı ne olurdu düşünmek bile istemiyorum.”

Hastaneye kaldırıldı, darp raporu almadı

Olayın ardından büyük bir panik yaşadığını belirten Bodur, sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi: “Darp raporu almadım çünkü bedenimde herhangi bir darp izi yok. Ama sabah olayı yaşadığımda çok kötüydüm, hastaneye kaldırıldım.”

“Adaletin hızlı işlemesi içimize su serpti”

Sürecin hızlı ilerlemesinin kendisine moral verdiğini ifade eden Bodur, destek mesajlarının da kendisini ayakta tuttuğunu söyledi:

“Adalet çok erken tecelli etti. Bu bir nebze de olsa içimize su serpti. Basının desteği, milletvekilleri, meclis üyeleri ve Türkiye’nin dört bir yanından aldığım telefonlar bana güç verdi.”