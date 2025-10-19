Son Mühür/ Beste Temel- Ürek’in kalp krizi sonrası 20 dakika boyunca kalbinin durduğu, doktorların uzun süren müdahalelerle yeniden hayata döndürdüğü belirtildi. Sanatçının beyninin oksijensiz kalıp kalmadığını belirlemek amacıyla nörolojik incelemelerin sürdüğü, bu süreçte bilinçli olarak uyutulduğu ifade edildi.

“Beyin ölümü gerçekleşmedi”

Gazeteci İzzet Çapa, yakın arkadaşı Fatih Ürek’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çapa, “Fatih’in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor. Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek” ifadelerini kullandı.

Çapa ayrıca sosyal medyada dolaşan iddialara tepki göstererek, “Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecindeler. Kalbi güçlü, her zamanki gibi dirayetli” dedi.

Zayıflama iğnesiiİddiasına yanıt

Fatih Ürek’in sağlık sorunlarının “zayıflama iğnesi” nedeniyle yaşandığı iddiaları da sosyal medyada gündeme gelmişti. Ancak İzzet Çapa bu iddiaları yalanlayarak, “Bazı yerlerde geçen ‘zayıflama iğnesi’ iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum” açıklamasını yaptı.

Doktorların, sanatçının beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için 72 saatlik gözlem sürecini sürdürdüğü öğrenildi. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Ürek’in sağlık durumuna ilişkin kesin açıklamanın yapılması bekleniyor.