İzmir Ticaret Odası (İZTO), üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü yer almasını sağlamak amacıyla verdiği fuar teşviklerinde tarihi bir artışa gitti. 2025 yılında yaklaşık 48 milyon TL’lik destek sağlayan İZTO, 2026 yılı için fuar bütçesini yüzde 200 artırarak 141 milyon TL’ye yükseltti.

2 bin 776 üyeye destek sağlandı

Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan 2 bin 776 İzmir Ticaret Odası üyesi, çeşitli teşvik programlarından yararlandı. Standlı katılım, ziyaret organizasyonları ve konaklama destekleriyle firmaların fuarlara erişimi kolaylaştırıldı.

Yurt içi ve yurt dışı fuarlara geniş katılım

2025 yılında 342 üye, yurt içi ve yurt dışı fuarlara standlı olarak katılırken; 1.596 üye yurt içindeki önemli fuarlara yönelik ziyaret programlarına dahil edildi. Ayrıca 832 üye için konaklama desteği sağlandı. Yurt dışında düzenlenen 32 büyük fuara ise 818 İzmirli iş insanı katıldı.

Destek oranlarında yeni düzenleme

İZTO, yıl başı itibarıyla fuar desteklerinde kapsamlı bir güncellemeye gitti. Yurt içi fuarlara katılan üyelere verilen destekler yaklaşık yüzde 50 oranında artırıldı. Yurt dışı ziyaret organizasyonlarında ise teşvik oranı yüzde 25 yükseltildi.

Yeni pazarlara açılım stratejisi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, üyelerin sadece mevcut pazarlarda değil, yeni coğrafyalarda da varlık göstermesini hedeflediklerini vurguladı. Avrupa ve Orta Doğu’nun ötesine geçtiklerini belirten Özgener, Güney Kore ve ABD gibi pazarlara yönelik fuar organizasyonlarının yoğun ilgi gördüğünü, yurt dışı katılımın geçen yıla göre yüzde 42 arttığını ifade etti.

2026’da yeni rotalar devrede

Önümüzdeki yıl Brezilya ve Tayvan gibi yeni destinasyonların da destek kapsamına alınacağı açıklanırken, İzmirli firmaların küresel pazarlardaki görünürlüğünün daha da artması hedefleniyor.

Yeni uluslararası fuar İzmir’e geliyor

İZTO’nun sektör komitelerinden gelen öneriler doğrultusunda İzmir’e yeni organizasyonlar kazandırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, “Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi”nin 2026 yılında İzmir’de düzenleneceği duyuruldu. Organizasyonun kentin fuarcılık vizyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

