Son Mühür- Alacakları ödenmeyen işçilerin eylemleri, istifa eden başkan yardımcıları, çöp dağları, Phuket Adası tatili gibi konularla gündeme gelmesine alışkın olunan Buca, yılbaşı gecesi bu kez bir üçüncü sayfa haberine ev sahipliği yapmıştı.

Cemil Şeboy döneminden bu yana Buca'nın en çok tercih edilen mesire yeri olan Buca Gölet'te yeni yıla dakikalar kala bir cinayet işlendi.

Buca Belediyesi'ne ait olan Gölet Cafe'nin işletmecisi olduğu öğrenilen T.Ç. isimli kişinin silahından çıktığı belirtilen kurşunlara Muzi lakaplı Muzaffer İdiz'in can verdiği olay sonrası kaçan T.Ç.'yi arama çalışmaları sürüyor.



4-5 ay önce istifa etmişti...



Cinayet sonrası kaçan T.Ç.'nin Buca siyasetinde etkin bir isim olduğu ve son CHP kongresinde Çağdaş Kaya'ya destek verdiği iddiaları gündeme geldi.

Kaya, “Bu kişi bizim parti üyemizdi ancak 4-5 ay önce istifa etti. Parti üyesiydi diye bana yakın olduğu iddia edilemez. Cinayeti benimle birlikte mi işledi? Benimle hiçbir ilgisi yok. Ben CHP Buca İlçe Başkanıyım, bu olayla hiçbir alakam yok” sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.



Tatı: Başkan Duman'ı uyarmıştım...



2009-2014 yılları arasında Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı ise konuyla ilgili dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Başkan Görkem Duman'la en son 7-8 ay önce görüştüğünü ve o günden sonra Duman'ın kendisiyle irtibatı kestiğini belirten Tatı,

''O görüşmemizde Görkem Duman'ı uyarmıştım. Cinayetten aranan zanlı hakkında sıkıntılı durumlar olduğu konusunda kendisine açıkça uyarıda bulundum. Geçmişte Buca'da kurşunlanan bir birahane olayını hatırlayanlar vardır. O olayın da söz konusu kişiyle ilgili olduğu konusunda Başkan Duman'ı uyardım. Gölet Cafe, Buca Belediyesi'nin, aileler gelecek, işletmesini verme dedim. Ama, beni dinlemedi. Davet usulü ihaleyle işletmesini verdi.'' diye konuştu.



Sayıştay son 20 yılı incelesin...



Kendi dönemi dahil Buca Belediyesi'nin son 20 yılının mercek altına alınması gerektiğini vurgulayan Ercan Tatı, ''Kim, nereye, ne harcamış ortaya çıksın. Bugün belediyeyi emekçilerin parasını ödeyemeyecek hale kimler getirdi, gizli saklı bir şey kalmasın'' çağrısında bulundu.