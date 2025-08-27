Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısında rayiç bedeller gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Meclis Üyesi Adnan Bozbay, son dönemdeki yüksek artışlara dikkat çekerek dava açılması gerektiğini vurguladı. Ancak Bozbay, “4 katı üzerinde değer artışı gözükürse itiraz yolu açık” diyerek uyarıda bulunurken, devlete karşı açılan davalarda kazanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Bozbay: 4 katı artışta dava şansı yok, 6 katında ihtimal yüksek

Rayiç bedellerle ilgili söz alan Bozbay, açıklamasında, “Rayiç bedellerde çok fazla yükseliş söz konusu. Valilik’teki komisyona itiraz gönderdik. Eğer artış üç katı kadarsa son 4 senedeki enflasyonu karşılayan bir rakam oluyor. 4 katı üzerinde değer artışı gözükürse itiraz yolu açık. Dava yoluna gidilmesi gerekiyor. Devlete karşı açılan davalarda kazanma oranımız ne? 4 kat ise bilirkişiler yaptığı çalışmalarda rayiç bedelleri bulacaktır. Bu davaları kazanma şansınız yok. Eğer 6 katı çıkarsa kazanma ihtimaliniz yüksek. 2013’ten bu zamana kadar baktığımızda 3 davadan 2’si kazanıldı. Bu davaları açmakta fayda var" ifadelerine yer verdi.

“Vergi yükü ağırlaşıyor”

Bozbay, sorunun esasen vergi oranlarından kaynaklandığını vurgulayarak, "Rayiçler konusunda çok yapabileceğimiz bir şey yok. Biz burada sorunun vergi oranlarında olduğunu düşünüyoruz. Belediyeye ödenen vergiler yüksek. 2024 yılında 5 milyonluk rayiç bedel 2026 yılında bu gayrimenkullerin değeri 25-30 milyonu bulacak. Satan şirket ise yüzde 20 KDV ödeyecek. Vefat ettiğinizde veraset vergisi çıkacak. Belediye sadece siz itiraz ettiniz diye sizinkini düşürür. Bu sebeple davalar bireysel açılmalı. Komisyonların oluşması da enteresan. Vergi dairesi müdürü, emlak müdürü, muhtar, tarım müdürü var. Vergi mükellefleri yok. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.