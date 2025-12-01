Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde İzmir Ticaret Odası mevcut başkanı Mahmut Özgener’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı İZTO seçimlerinin ardından iş dünyasına yakın kulislerden başkan Özgener’in karşısına düşükte olsa başka bir adayın çıkabileceği ve çift adaylı bir seçimin yaşanabileceği öne sürüldü.

Dengeler Özgener’den yana

Kulislerde, Mahmut Özgener’in karşısına çıkabilecek bir adayın zor da olsa gündeme gelebileceği konuşulurken. Olası bir senaryoda dahi iki adaylı bir yarışta, İzmirli iş insanlarının ve İZTO meclisinin desteğini önemli ölçüde arkasına alan mevcut başkan Mahmut Özgener’in seçimi rahat kazanabileceğine yönelik değerlendirmelerin ağırlık kazandığı aktarıldı.

İki kez üst üste seçim kazandı

2022 yılında 26 aranın ardından gerçekleşen ilk tek dayalı İZTO seçiminde 183 oy ile büyük bir başarı kazanarak başkanlık koltuğuna oturan ve geçmiş yıllarda Türkiye Futbol Federasyonluğu Başkanlığı gibi pek çok önemli görevde de bulunmuş olan Özgener’in bir sonraki dönemde de aday olacağı ve projeler üzerine gelecek yıl çalışmalarını yoğunlaştıracağı öğrenildi.

Özgener’in karşısına sürpriz aday çıkabilir

Öte yandan, Geçmiş yıllarda İZTO’da başkanlık görevini yürüten bazı isimlerin aradıkları destekleri buldukları takdirde 2026’da düzenlenecek olan seçimde Mahmut Özgener’in karşısına aday çıkabileceği düşük bir ihtimal olarak iş dünyasına yakın çevrelerde konuşulduğu iddia edildi.