Karşıyaka, bu sezon TFF 3. Lig’de sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi, geride kalan 11 haftada topladığı 27 puanla zirve yarışının içinde yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, lider Belediye Kütahyaspor’un yalnızca 1 puan gerisinde konumlanarak şampiyonluk hedefinden kopmadı.

Basatemür yönetiminde yenilgi yok

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Karşıyaka, sezonun ilk 11 haftasında hiç mağlubiyet yaşamadı.

Takımın sahada sergilediği mücadele gücü, savunmadaki istikrar ve hücumda süreklilik sağlayan oyun yapısı yenilmezlik serisinin temelini oluşturdu.

Lig genelinde sadece iki takım yenilmedi

TFF 3. Lig’in dört grubunu kapsayan genel tabloya bakıldığında, Karşıyaka’nın istatistiksel başarısı daha da öne çıkıyor.

Yeşil-kırmızılılar, şu anda ligde yenilgi yüzü görmeyen yalnızca iki takımdan biri durumunda. Bu istatistiği paylaşan diğer takım ise TFF 3. Lig 3. Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Sebat Gençlik.

Zirve yarışı her hafta kızışıyor

Karşıyaka’nın yenilmezlik serisi, 4. Grup’taki liderlik mücadelesini sezonun en çekişmeli rekabetlerinden biri haline getirdi.

Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka arasında süren puan farkının yalnızca bir olması, her haftayı kritik hâle getirirken taraftarın da takıma olan desteğini artırıyor.

Hedef: Şampiyonluk ve 2. Lig bileti

Yeşil-kırmızılı ekipte hedef, sezonu lider tamamlayarak doğrudan TFF 2. Lig’e yükselmek. Karşıyaka yönetimi ve teknik heyet, yenilmezlik serisini sürdüren oyuncu grubunun bu sezon sonunda uzun yıllardır beklenen başarıya ulaşacağına inanıyor.