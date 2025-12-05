Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turu’nda 2’nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’a deplasmanda 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda eden Göztepe, tüm planlamasını Süper Lig hedeflerine yöneltti. Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü Avrupa kupalarına katılma yarışındaki en önemli rakiplerinden biri olan Trabzonspor’u konuk edecek.

Tribünlere yoğun ilgi

Karşılaşma öncesinde satışa çıkarılan biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi. Kulüp tarafından açıklanan fiyatlar; 1’inci kategori 3.250 TL, 2’nci kategori 2.600 TL, 3’üncü kategori 1.300 TL, 4’üncü kategori 900 TL olarak belirlenirken, 5’inci ve 6’ncı kategori ile misafir tribünü biletleri 390 TL’den satışa sunuldu.

Öte yandan, iç sahada oynanan son Kocaelispor karşılaşmasının ardından verilen bloke cezası nedeniyle bazı tribünlerdeki taraftarlar bu karşılaşmayı statta izleyemeyecek.

Stoilov’dan sert mesaj

Kupadaki mağlubiyetin ardından teknik direktör Stanimir Stoilov’un soyunma odasında sert bir konuşma yaptığı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncularına taraftardan özür niteliğinde bir performans sergilemeleri gerektiğini söylediği, mücadele düzeyi düşük olan isimlerle ise yollarını ayırabileceği yönünde net uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Puan farkı kapanabilir

Ligde 26 puanla 4’üncü sırada bulunan Göztepe, Trabzonspor karşısında galibiyet alması durumunda 31 puanlı rakibiyle arasındaki farkı 2’ye düşürecek. Karşılaşma, üst sıralar için doğrudan bir yarış niteliği taşıyor.

Son karşılaşmalarda denge

İki takım arasında geçen sezon oynanan üç resmi mücadelede denge dikkat çekti. Lig karşılaşmalarında iki ekip birer galibiyet alırken, bir maç beraberlikle sonuçlandı. Göztepe, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan ilk lig maçını 2-1 kazanmış, Trabzon’da oynanan karşılaşma ise 1-1 tamamlanmıştı. Türkiye Kupası yarı finalinde ise Trabzonspor, sahasında 2-0 galip gelerek finale yükselen taraf olmuştu.