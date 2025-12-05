TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta üst üste alınan beş yenilginin ardından puan tablosunun en alt basamağına gerileyen Altınordu, bahis soruşturması kapsamında yedi futbolcusuna verilen cezalar sonrasında kadrosunu güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. İzmir temsilcisi, tecrübeli futbolcu Yılmaz Özeren ile anlaşmaya vararak kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Yılmaz Özeren amatör lisansla imzayı attı

Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla 2’nci Lig Beyaz Grup’ta dört karşılaşmada görev yapan 37 yaşındaki futbolcu, kulübüyle karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı. Altınordu’ya transfer olabilmek adına amatör lisansa dönüş yapan Yılmaz Özeren, kariyerinde 1’inci Lig’de 76, 2’nci Lig’de 294, 3’üncü Lig’de 11 ve Türkiye Kupası’nda 29 kez sahaya çıktı. Deneyimli oyuncu toplamda 43 gole imza attı.

Altınordu, federasyonun sağladığı transfer imkanları çerçevesinde Yılmaz Özeren ile birlikte beşinci amatör lisanslı oyuncu takviyesini gerçekleştirmiş oldu. Daha önce kadroya dahil edilen isimler arasında Arda Mutlu, Aygün Özışıkyıldız, Mitatcan Erdoğan ve Fatih Arslan yer aldı.

Gözler Ankaraspor deplasmanında

Kırmızı-lacivertli ekip, ligin 15’inci haftasında deplasmanda zirve mücadelesi veren Sincan Belediyesi Ankaraspor ile karşılaşacak. 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

Geride kalan 13 haftada 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 4 puanda kalan Altınordu, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 30 puana ulaşarak üçüncü sırada bulunan rakibi karşısında sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. İzmir temsilcisinde, sarı kart cezalısı Burak Gültekin’in yanı sıra takımdan ayrılan Uğur Çetinkaya, Alper Emir Aksoy ve Fırat Başkaya kadroda yer alamayacak.