İzmir’e Avrupa’dan Prestijli Kültür Rotası Üyeliği

Son Mühür/ Merve Turan - Avrupa Konseyi’nin tanıdığı kültür rotalarından biri olan Iter Vitis Rotaları Ağı’na üye olan İzmir’e sertifika, Iter Vitis Başkanı ve Avrupa Temsilcisi Emanuela Panke tarafından sunuldu. Panke, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret ederek üyelik belgesini teslim etti. Ziyarette Anadolu Gastro Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Yalçın Güçer ve belediye bürokratları da yer aldı.

Başkan Tugay: “İzmir’in kültürü uluslararası alanda daha görünür olacak”

İzmir’in tarihsel zenginliği, kültürü ve üzüm bağlarıyla Akdeniz coğrafyasının önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay, “Iter Vitis’e katılmak bizim için önemli bir adımdır. Kentimizin kültürel değerlerinin uluslararası platformlarda yer alması, İzmir turizmini çok daha güçlü bir noktaya taşıyacak. Sahip olduğumuz tüm zenginliklerin farkındayız ve bunları dünya ile paylaşmak istiyoruz” dedi.

İzmir Bağ Rotası için hazırlıklar başladı

Iter Vitis üyeliği, İzmir’in sürdürülebilir turizmde kimliğini güçlendirirken, bölgenin bağcılık kültürünü ve tarihi birikimini dünyaya tanıtacak yeni bir dönemi başlatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda “İzmir Bağ Rotası”nın oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Yeni rota; bağları, kırsal yaşamı, kültürel miras noktalarını ve gastronomi deneyimlerini tek bir çatı altında birleştirerek ziyaretçilere bütüncül bir gezi güzergâhı sunacak.