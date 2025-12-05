Son Mühür/ Beste Temel - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile araştırma üniversiteleri ve aday araştırma üniversitelerinin rektörleri katıldı. Programda, 2025 yılı araştırma üniversiteleri sıralaması açıklandı ve Ege Üniversitesi geçen yıla göre bir basamak yükselerek 12’nci sıraya yerleşti. Üniversite, devlet üniversiteleri arasında da dokuzuncu sırada konumlandı.

“Asıl değer, üniversitelerin niteliksel gelişimidir”

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açıklanan performansların yükseköğretim adına umut verici olduğuna dikkat çekti. Özvar, “Önceliğimiz, üniversitelerimizin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır. Bizim için sıralamaların değeri, üniversitelerimizin niteliksel gelişimine katkı sunmasıdır. Araştırma üniversitelerimizin bu motivasyonla ortaya koyduğu yükseliş memnuniyet vericidir. Bilim ve araştırmada emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyorum” dedi.

Ege Üniversitesi: “Araştırma ekosistemimizi sürekli güçlendiriyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin araştırma odaklı vizyonunun sonuç verdiğini belirterek, “Tam kurumsal akreditasyona sahip, öğrenci odaklı ve sağlık temalı araştırma üniversitemiz, geçen yıla göre bir basamak yükselerek listede 12’nci sıraya yer aldı. 2021’den bu yana araştırma üniversitesi unvanını taşıyoruz ve bu sorumluluğu her alanda yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Budak, bilimsel üretim süreçlerine ilişkin verileri de paylaştı: “Toplam performans puanımız 59,28’e yükseldi. Araştırma kapasitesi puanımız 25,19, araştırma kalitesi puanımız 23,02, iş birliği puanımız ise 11,08 olarak kaydedildi. En çok proje, tescil ve patent üreten üniversiteler arasında yer almamız, bu başarının önemli göstergelerinden biridir.”

“Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz”

Ege Üniversitesi’nin 70 yıllık akademik birikimiyle Türkiye’nin öncelikli alanlarına hizmet edecek çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Rektör Budak, “Farklı disiplinleri bir araya getiren dinamik araştırma gruplarımızla güçlü bir bilimsel çıktı üretmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a destekleri için teşekkür ediyorum. Araştırma üniversitesi kimliğimizle ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.