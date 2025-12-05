Karşıyaka Spor Kulübü'nün önceki dönemlerde futbol şubesinde yöneticilik görevini üstlenen Osman Kırkpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 54 yaşında yaşamını yitirdi. Yeşil-kırmızılı camiada farklı zaman dilimlerinde yöneticilik yapan Kırkpınar'ın ani vefat haberi, kulübü ve spor camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Ani kalp krizi sonucu kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, bir süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Osman Kırkpınar, sabaha karşı 02.30 sularında evinde kalp krizi geçirdi. Acilen hastaneye kaldırılan Kırkpınar'a, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını geri döndürmek mümkün olmadı. Karşıyaka Kulübü'ne yıllarca hizmet eden Kırkpınar, evli ve üç çocuk babasıydı.

Son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Karşıyaka camiasının sevilen isimlerinden olan Osman Kırkpınar için cenaze töreni detayları da belli oldu. Merhum Kırkpınar'ın naaşı, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak. Kulüp ve spor camiasından çok sayıda kişinin cenaze törenine katılması bekleniyor.