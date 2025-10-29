İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Güzelbahçe’de yapımı süren yeni kampüste düzenlenen törende, 47 metrelik bayrak direğine Türk bayrağı çekildi. Törende, üzerinde “29 Ekim 2025 tarihinde göndere çekilen bu bayrak, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yükselen geleceğine atılan imzadır” yazan özel kaidenin açılışı da gerçekleştirildi.

Güzelbahçe Kampüsü’nde anlamlı tören

Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü, İEÜ Güzelbahçe Kampüsü’nde düzenlenen törenle kutlandı. Henüz yapım aşamasında olan kampüs, bu özel gün için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Törende İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylenirken, şanlı Türk bayrağı 47 metrelik göndere coşkuyla çekildi.

Törene;

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener,

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu,

önceki dönem rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar,

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler ile meclis ve mütevelli heyet üyeleri katıldı.

Mahmut Özgener: “Cumhuriyet, yeniden doğuşun adı”

Törende konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Cumhuriyet’in Türkiye’nin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu vurguladı:

“29 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yalnızca bir yönetim biçimini değil, bir yaşam felsefesini ve çağdaşlaşma hedefini ilan etti. Cumhuriyet bu topraklarda yeniden doğuşun, umutla yoğrulmuş bir inancın adıdır. Kadınların eşit yurttaşlar olarak yer aldığı, gençlerin fikirleriyle geleceği şekillendirdiği bir Türkiye’nin temelidir.”

Özgener, Cumhuriyet’i korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek,

“Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu sonsuza kadar yaşatmak hepimizin önceliğidir. Çocuklarımıza, bu değer için ne bedeller ödendiğini bıkmadan anlatmalıyız.” dedi.

“Bu bayrak geleceğe atılmış güçlü bir imzadır”

Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlediğini belirterek, yeni kampüsteki törenin “geleceğe atılmış güçlü bir imza” olduğunu söyledi:

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir millet savaş meydanlarında ne kadar zafer kazanırsa kazansın, o zaferlerin kalıcı olması ancak irfan ordusuyla mümkündür’ diyerek eğitimin önemini vurgulamıştır.

Bugünkü törenimiz, bu vizyonun bir yansımasıdır. Üniversitemiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli gençleri yetiştirme hedefiyle hareket ediyor.”

“Her tuğla gençler için konuluyor”

Konuşmasında eğitimin toplumsal kalkınmanın temeli olduğunu vurgulayan Özgener, Güzelbahçe Kampüsü’nün sıradan bir yapı değil, değerlerle örülmüş bir eğitim yuvası olduğunu belirtti:

“Kampüsümüzü diğer binalardan ayıran en önemli şey, içinde yer alacak değerlerdir. Buraya koyduğumuz her tuğla, gençlerimize vereceğimiz ilkeli eğitimle anlam kazanacaktır.

Geleceğimizin mimarı gençlere Cumhuriyet bilincini aktarmak, onların bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için mücadele eden kahramanlarımızı unutturmamak en temel önceliğimizdir.”

2026’da ilk etap tamamlanacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü’nün ilk etabının Temmuz 2026’da tamamlanması planlanıyor.

Türkiye’nin en modern eğitim üslerinden biri olması hedeflenen kampüs, sürdürülebilir mimarisi, yenilikçi laboratuvarları ve öğrenci odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

“Cumhuriyet ışığında aydınlık bir gelecek”

Tören, katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirdiği kutlama yürüyüşüyle son buldu.

Özgener, konuşmasının sonunda Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha anarak,

“Vatanımızı korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz sayesinde bugün özgürce yaşıyor, üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhuriyet’in ışığında aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.