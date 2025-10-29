İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent gündemiyle ilgili olarak basın mensuplarının sorularına açıklık getirdi. İzmir'de kurulması üzerinde durulan yeni katı atık bertaraf tesisleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Cemil Tugay ayrıca büyük ölçekli planlamayla eski sistemin revize edildiğinin altını çizerken, bu gelişmelerle birlikte çöp sorununun tamamen sona ereceğini duyurdu.

Bakanlık onay verirse kökten çözülecek!

Bakanlığın kendilerine onay vermesini beklediklerini söyleyen Tugay, "Biz sadece Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ni konuşuyoruz oysa ki Harmandalı dışındaki seçeneklerle ilgili önemli gelişme sağlandı. Bakanlık bize nasıl yol gösterecek, bu önemli. Harmandalı'nın kullanımıyla ilgili acil, sıkıntılı bir durum yok. Biz de Harmandalı’yı kullanmak istemiyoruz ama eğer ihtiyacımız varsa orası da başka yerler de kullanılacak. Buna bütüncül bakmak lazım. Arkadaşlarımız detaylı çalışmalar yaptılar. Bir sürü rapor, belge kurumlara gitti. Olay tek taraflı değil sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bir durum değil, izin verecek diğer bakanlıklar da var.

ÇED raporları süreçleri başlatıldı. Biz geri dönüşümüyle, hafriyat bertarafıyla, mobilya atıklarının bertarafıyla, bahçe atıklarının ve diğer organik atıkların komposta dönüşümüyle büyük ölçekli bir planı şekillendirmek için çalışıyoruz. Eski sistemi daha kapsamlı hale getirerek revize ediyoruz. Bütün olarak çöpün parça parça bertarafını içeren bir plan yaptık. Bakanlık bize onay verirse İzmir için çöp sorunu kökünden çözülecek." dedi.