Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de yarım asrı aşkın süredir gündemde olan ve çözüm bekleyen İnciraltı ve Bahçelerarası için plan çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın EXPO 2027’nin ‘Tek Sağlık’ başlığı ile İnciraltı’nda düzenleneceğini açıklaması sonrası gözler bir kez daha bölgeye çevrilirken; konuyla ilgili bir açıklama da İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi Adil Özyiğit’ten geldi. İzmir’in turizmde hak ettiği payı bir türlü elde edemediğini söyleyen Özyiğit, konuyla ilgili yerel yönetimleri eleştirdi. Özyiğit, İnciraltı’nın sağlık serbest bölgesi ilan konusunda da yetkililere çağrı yaptı.

‘Önümüzde kimse duramaz’

İZTO Meclis üyesi Adil Özyiğit, “İnciraltı turizm sağlık serbest bölgesi olarak ilan edilmeli artık bu şehir hak ettiği değerleri kazanmalı. Sağlık turizminin dünyada 3.5 trilyon dolarlık bir cürosu mevcut. O bölgenin jeotermal kaynakları da var. Serbest bölge mantığı ile hem İzmir kazanacak hem de o bölge oldukça iyi bir şekilde değerlendirilecektir. Dünyada özellikle Avrupa’da oluşan yeni bir trend var: Yaş almış hasta bakımı. Baktığınızda Türkiye altyapısal anlamda bu trendi yakalayabilecek potansiyele sahip. Aynı bir serbest bölge mantığı ile buraya gelecek olan yatırım, yurtdışından alınacak hizmetten KDV almamak, bunun yanı sıra alınacak her türlü ithal ve yerli malzemenin KDV’siz girmesi, vergi muafiyetinin olması söz konusu olmalı. Türkiye’nin mevcut ihracatı kadar burada sağlıkta hizmet ihracatı yapılabilir. Bu potansiyelimiz var. Şu anda bunu doğu Avrupa, bizim fiyatlarımızın üç ila dört katına hayata geçiriyor. Baktığınızda bizim fiyat avantajımızın yanı sıra coğrafi avantajımız da var. Bir de bunu turizm ile birleştirdiğimizde önümüzde kimse duramaz. En basit örneği ile insanlar buraya gelip saç ekimi dahi yapsa turizmle birleştirdiğinizde hem şehre hem de turizme büyük bir katkısı olur. Ancak bunu bir bütün halde ele almak şart” dedi.

‘Her şey var ama helvayı yapacak kişi yok’

İzmir’in şu anda bir turizm eylem planı olmadığını da aktaran Özyiğit, “Turizmi nasıl geliştireceğimizle alakalı; hangi kanallardan, hangi ülkelerden, hangi fiyat aralıkları ile şehrimize turist çekebileceğimiz noktasında en ufak bir fikri olan yok. Bununla ilgili bir çalışma da yok. İzmir’de açık açık bu işi beceremediklerini söylüyorlar. Bu işin altından kalkmak için elinizde önce bir vizyon ve bu vizyonu hayata geçirebilecek liyakatta bir ekibiniz olması lazım. Türkiye’ye turizmi öğreten şehir İzmir’dir. İlklerin şehri olan İzmir ne yazık ki vizyonsuzluktan, plansızlıktan, birlikte hareket etmemekten dolayı günden güne geriliyor. İnciraltı kaç yıldır plan bekliyor. Bir kent, bir özelliği ile öne çıkar. Manisa’yı ele aldığımızda, ‘Manisa bir tarım kenti’ diyebiliriz. Aynı zamanda ‘Manisa bir sanayi kenti’ de diyebiliriz. Ancak şu anda İzmir için bunu söyleyemiyoruz. Mardin ve Şanlıurfa şu anda İzmir’den kat be kat fazla konaklamalı turist ağırlıyor. Bir hikaye oluşturup gastronomi, inanç ve doğa turizmini öne çıkardılar. Bugün insanlar depremde yıkılmış bir şehir olan Hatay’a inanç turizmi için gidiyor. Bunların hepsi İzmir’de de var. Bizde her şey var ama helvayı yapabilecek bir kişi yok” ifadelerini kullandı.

“Yetişmiş iş gücümüzü Antalya ve İstanbul’a kaptırıyoruz”

Bu şehri turizmde, sanayide ayağa kaldırıp kentsel dönüşümle desteklemek çok basit. Yeter ki iyi bir kaptanınız olsun” sözleriyle devam eden Özyiğit, “Bu vizyona ve liyakate sahip ekiplerle beraber yol alacak iyi bir kaptan kısa sürede İzmir’i ayağa kaldırır. Turizm, Türkiye’de zirve yaptı ama İzmir çok da bir pay almadı. Daha da ilginci turizm sektöründe yetişmiş iş gücünü hızla Antalya ve İstanbul’a kaptırıyoruz. Mavi yaka ve beyaz yaka turizm açısından İzmir’de kendilerine bir gelecek göremiyor. İnsanlar geleceğini Antalya’da, İstanbul’da, Urfa’da, Mardin’de görüyor. İzmir gibi Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olduğuna inandırıldığımız bu kenti bir an önce geri kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.