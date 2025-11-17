Son Mühür / Yiğit Uzun – İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı Milli Emlak Dairesi, Konak ve Karşıyaka Emlak Müdürlükleri aracılığıyla son yılların en geniş kapsamlı taşınmaz satış ve kiralama ilanını yayımladı.

17 Kasım 2025 tarihli ilana göre Konak Salhane’de 20 kamu konutu satışa, Selçuk, Menemen ve Aliağa’daki 5 taşınmaz ise 3 yıllığına kiralamaya çıkarılıyor. Sadece konut satışlarından elde edilmesi beklenen tahmini gelir 88 milyon 400 bin TL olarak hesaplanırken, kiralama gelirleriyle toplam kamu gelirinin 90 milyon TL seviyesine yaklaşacağı öngörülüyor.

Salhane’de 20 kamu konutu satışta

Satışa çıkarılan konutların tamamı Konak ilçesi Salhane Mahallesi’nde, 695 ada 12 parsel üzerindeki A ve B bloklarda bulunuyor. Bağımsız bölümlerin büyüklükleri 120 ile 167 metrekare arasında değişiyor.

Tahmini satış bedelleri 2 milyon 850 bin TL ile 5 milyon 900 bin TL arasında değişiyor.

Öne çıkan bağımsız bölümler arasında 3. kattaki 8 numaralı dairenin 5 milyon 900 bin TL, 7 ve 9 numaralı dairelerin ise 5 milyon 750 bin TL değer biçildiği görülüyor. Listede çok sayıda dairenin 5 milyon 250 bin TL ve üzeri tahmini bedelle ihaleye çıkacağı belirtiliyor.

Dairelerin tamamı dolu durumda ve hak sahipleri için öncelikli alım hakkı bulunuyor. İhale tarihleri 3–4 Aralık 2025 olarak belirlenirken, saatler 10.00 ile 12.15 arasında düzenli aralıklarla planlandı.

Toplam beklenen gelir

Hazırlanan liste üzerinden yapılan hesaplamaya göre 20 kamu konutunun satışından toplam 88 milyon 400 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. Kiralama ihaleleri de eklendiğinde kamu gelirinin 90 milyon TL bandına ulaşması bekleniyor. Bu tutar, Milli Emlak’ın İzmir’de yaptığı en büyük toplu satışlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Tarım arazileri kiralamaya çıkarıldı

Selçuk, Menemen ve Aliağa’daki toplam 5 taşınmaz için üç yıllık kiralama ihaleleri düzenlenecek. İlk yıl kira bedelleri şöyle:

Selçuk Şirince: 1.687 m² zeytinlik – 25.309 TL

Selçuk Burgaz: 2.325 m² zeytinlik – 41.853 TL

Menemen Ulucak (2 parsel): 11.241 m² tarla – 202.338 TL; 14.242 m² tarla – 256.356 TL

Aliağa Karakuzu: 2.343 m² bahçe – 73.823 TL

Kiralama ihaleleri 4 Aralık 2025’te 14.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak.

İhale koşulları

Satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif yöntemiyle yürütülecek. Bedelin en az yüzde 25’i peşin, kalan kısmı iki yılda sekiz eşit taksitte ödenebilecek. Kiralamalar ise üç yıllık tarımsal kullanım şartı içeriyor. Satış sonrası yapılması gereken güçlendirme, tadilat ve deprem yönetmeliğine ilişkin teknik sorumluluklar alıcıya ait olacak.

İzmir taşınmaz piyasasına olası etkiler

Salhane’deki 20 taşınmazın aynı anda satışa çıkması, bölgede konut fiyatları ve yatırım talebi üzerinde belirgin bir hareketlilik yaratabilir. Aynı zamanda değerleme süreçlerinin ve imar yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerin de yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Tarım arazilerinin kiralanması ise özellikle Menemen ve Selçuk bölgelerinde tarımsal üretim potansiyelinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.