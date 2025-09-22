Gamze Eskiköy/Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Çağlar Kalkan savunma yaptı.

Büyükşehir ile davalığız!

Mahkeme huzurunda söz alan Kalkan, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"İmalatlar maalesef sıklıkla kesiliyordu ve maliyetlerin artmasına neden oluyordu. Bu sebeple şantiye istenilen hızla ilerleyemedi. Şantiyeyi durdurmak ve bunu kamuoyuna yansıtmak kötü niyettir.

Yeni gelen Büyükşehir yönetimi haksız bir karar vererek sözleşmeyi feshetmiştir. Büyükşehir ile davalıyız. Ortada ne bir dolandırıcılık, ne de kamu zararı vardır. Ortada bir mağdur varsa mağdur biziz. 450 mağdurun 253’ü bizim üyemizdir. Cihangir Lübbiç’in kızları da mağdurdur. Ama biz burada sanığız"