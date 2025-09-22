Ödemiş’te kamyonetle çarpışan otomobilde Suriye uyruklu Emira Hilal yaşamını yitirdi. Hilal’in 3 gün önce doğum yaptığı öğrenildi. Kazada 6’sı çocuk 8 kişi yaralandı, alkollü kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Tali yoldan çıkan otomobile çarptı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda meydana geldi. Hulusi P. yönetimindeki 34 HP 140 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan H.M.’nin kullandığı 50 MA 1344 plakalı otomobile çarptı.

3 gün önce doğum yapan anne hayatını kaybetti

Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Emira Hilal (35) yaşamını yitirdi. Hilal’in 3 gün önce doğum yaptığı belirtildi.

Kazada kamyonette bulunan M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü Hulusi P.’nin 2.70 promil alkollü olduğunu belirledi. Sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.