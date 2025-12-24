İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklanan yeni asgari ücret rakamını değerlendirdi. İş dünyasının ve çalışan kesimin beklentilerine yönelik yazılı bir açıklama yayımlayan Özgener, belirlenen yeni tutarın tüm paydaşlar için hayırlı olması temennisinde bulunurken, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeledeki kararlılığının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Özgener, nominal artışlardan ziyade paranın alım gücünün korunmasının toplumsal refah açısından asıl belirleyici faktör olduğunu vurguladı.

Rekabet gücü ve istihdam dengesi üzerine kritik uyarılar

İş gücü maliyetlerinin özellikle emek yoğun faaliyet gösteren sektörlerdeki stratejik rolüne değinen Mahmut Özgener, maliyet artışlarının uluslararası rekabet gücü ve işletmelerin istihdam kapasiteleri üzerindeki doğrudan etkilerine işaret etti. Ücretlerdeki yükselişin gerçek bir refah artışına tekabül edebilmesi için fiyat istikrarının bir ön şart olduğunu belirten Özgener, enflasyon dizginlenmediği sürece yapılan zamların kısa bir zaman dilimi içerisinde etkisini kaybettiğini ifade etti. Bu durumun hem işçi kesiminde hem de işveren tarafında ciddi bir öngörülemezlik ve ekonomik belirsizlik ortamı yarattığının altını çizdi.

2026 ekonomi politikalarında fiyat istikrarı beklentisi

Yeni yılın ekonomi vizyonuna dair beklentilerini de paylaşan İZTO Başkanı, 2026 yılında enflasyonla kararlı mücadelenin makroekonomik politikaların odağında yer alması gerektiğini savundu. Fiyat istikrarının tesis edilmesinin sadece geçim standartlarını iyileştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda yatırım iklimini de pozitif yönde etkileyeceğini dile getirdi. Özgener, piyasalarda öngörülebilirliğin artmasının, yeni yatırımların önünü açacağını ve sürdürülebilir bir istihdam artışı için en güvenli zemini oluşturacağını kaydederek açıklamalarını tamamladı.