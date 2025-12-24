Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - EGİAD’ın 35. kuruluş yılı kapsamında hayata geçirilen “EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırması Projesi”, 23 Aralık tarihinde İzmir–Çeşme Otoyolu güzergâhında gerçekleştirildi. Proje ile yalnızca binlerce fidan dikilmedi; genç iş insanlarının doğaya, yaşama ve geleceğe yönelik sorumluluğu da güçlü bir sembolle vurgulandı.

2 bin 150 fidan ekosisteme kalıcı katkı sağladı

Proje kapsamında dikilen 2 bin 150 fidan ile orman yangınları sonrası zarar gören alanlara uzun vadeli bir katkı hedeflendi. Fidan dikim etkinliğine EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Bakioğlu, vakıf yöneticileri, EGİAD yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

“Sadece üzülmek yetmez, sorumluluk almak gerekir”

Etkinlikte konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, İzmir ve çevresinde yaşanan orman yangınlarının doğanın kırılganlığını açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. 2024 yılı içinde İzmir’de meydana gelen 160 orman yangınında yaklaşık 10 bin 600 hektarlık alanın zarar gördüğünü hatırlatan Özhelvacı, bu tablo karşısında kalıcı ve sorumluluk temelli adımların zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Çevresel etki alanı genişletildi

Daha önce hayata geçirilen Sakız Ağacı Korusu Projesi’nin ardından otoyol ağaçlandırmasıyla çevresel etki alanının genişletildiğini belirten Özhelvacı, bu çalışmanın yalnızca bugünü değil gelecek kuşakları da kapsayan bir vizyonun ürünü olduğunu kaydetti.

“Her fidan 35 yıllık emeğin sembolü”

EGİAD’ın 35 yıllık geçmişine dikkat çeken Özhelvacı, toprakla buluşan her fidanın derneğin ortak emeğinin ve kurumsal hafızasının bir yansıması olduğunu ifade etti. Geçmiş dönem başkanlarına, yönetim kurullarına ve üyelere teşekkür eden Özhelvacı, çevreye ve topluma değer katan projeleri sürdürme kararlılığını dile getirdi.

“Yetmiyor, daha fazlasını yapmalıyız”

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Bakioğlu ise 1995 yılından bu yana 91 bin dekar alanda 14 milyon 500 bini aşkın fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Bakioğlu, çevresel sorumluluğun yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakları da ilgilendirdiğini vurgulayarak iklim krizine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

5 yıllık protokol ile iş birliği güçlendi

EGİAD ile Ege Orman Vakfı arasında imzalanan 5 yıllık iş birliği protokolü ile çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uzun soluklu projelerin hayata geçirilmesi amaçlandı.