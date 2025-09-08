İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özgener, mesajında kentin tarihsel önemine vurgu yaparak, “Öyle bir kentte yaşıyoruz ki bir millet bağımsızlığının fitilini burada ateşledi. Kurtuluş mücadelemiz burada başladı. İzmir’den yakılan ateş, bugün sahip olduğumuz her şeyin temelini oluşturdu” ifadelerini kullandı.

İzmir’in tarihi önemi

Özgener mesajında, İzmir’in ticaret, kültür, sanat ve iklim gibi unsurların yanı sıra tarihi hafızasının kenti diğer şehirlerden ayırdığını vurguladı. “Bir kente değer katan pek çok unsur var. İzmir’i diğer şehirlerden ayıran ise hafızalara kazanan, nesilden nesile aktarılan tarihi” diyen Özgener, kentin tarihinden aldığı güçle gelişmeye ve Türkiye’nin aydınlık yüzü olmaya devam ettiğini belirtti.

İZTO’nun İzmir’e katkısı

İZTO’nun 140 yıldır İzmir için çalıştığını ve projeler ürettiğini hatırlatan Özgener, “Bu güzel kentin bize devrettiği eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli hedefimiz” dedi.

Özgener mesajını, “Bu duygu ve düşüncelerle, İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” sözleriyle sonlandırdı.