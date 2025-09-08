Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda iki polis memuru şehit oldu, 2 polis ve 2 vatandaş ağır yaralandı. Saldırının 16 yaşındaki bir genç tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Olayın ardından bölgedeki esnaf yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.



Ata Caddesi’nde esnaflık yapan bir vatandaş, saldırganı ve ailesini tanıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Ben Balçova’da esnafım, babasını da tanıyorum. Gördüğüm kadarıyla gayet düzgün, sakin insanlar. Eşiyle, ailesiyle iyi bilinen kişilerdi. Böyle bir şeyin olacağını hiç tahmin etmezdik. Şu an biz de esnaf olarak şoktayız, çok üzgünüz.”

Baba temizlik işlerinde çalışıyordu

Esnaf, saldırganın babasının temizlik işlerinde çalıştığını aktararak şunları söyledi:

“Babası temizlik işlerinde çalışıyor, annesi hakkında bilgim yok. Bildiğim kadarıyla gayet düzgün bir aileydi. Bu olaydan hiç beklenmeyecek bir kişilik ortaya çıktı. Babası en son gözyaşları içindeydi, annesi de ağlıyordu.”

“Bilgisayara kapanmış, silahlı oyunlar oynuyormuş”

Olay sonrası çevrede dolaşan iddialara da değinen esnaf, saldırganın bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğuna dikkat çekti:



“Çocuğun sürekli bilgisayara kapandığını, silahlı oyunlar oynadığını söylüyorlar. Duyduğumuza göre Instagram’da da böyle bir baskın yapacağını paylaşmış.”

Mahalleli şokta

Karakola yapılan saldırının ardından Balçova’da hem güvenlik güçleri hem de mahalle halkı büyük bir sarsıntı yaşadı. Esnaf, saldırganı ve ailesini tanıyanların bu gelişme karşısında derin üzüntü içinde olduğunu belirterek, “Bizim için de aile için de çok zor bir durum. Hem şehitlerimiz var, hem yaralılar var, hem de aile perişan. Hepimiz şaşkınız” sözleriyle duygularını dile getirdi.