Son Mühür / Atakan Başpehlivan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ve yerele dair önemli açıklamalarda, değerlendirmelerde bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu: Bugün bizim için startını verdiğimiz gündür

İzmir'de gerçekleştirdiği bir dizi program ile birlikte seçim startını başlattıklarının altını çizen ve hem iktidara, hem muhalefete sesleneceklerini vurgulayan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bugün İzmir’de daha iyisi mümkündür diyerek başladığımız yolculuğumuzu korumaya, muhafaza etmeye geldik.

18 aylık sürecin içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi basının üzerine çok ağır bir yük oldu. Dolayısıyla hükümetine lehine ve aleyhine diye bölünmüş alanda medyada bu konuda hissesini düşeni aldı. Devletin imkanlarını kendi partisinin imkanları gibi kullanan siyasetin topluma ödettiği bir bedel var. Kurulduğumuz zaman bize bir siz eksiksiniz iması yapıldı ancak biz şu an dördüncü ya da beşinci parti konumdayız.

Buradan hem iktidara, hem muhalefete sesleneceğiz. Memleketimizde işlerini kaybetmiş gençlerimize sesleneceğiz. Türkiye’de biz varız ve önümüzdeki dönemde ayaktayız. Bugün bizim için startını verdiğimiz gündür. Önümüzdeki dönem mücbir bir sebep olmazsa ben 2028'den biraz önce seçimin olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra memleketin tamamında seçim hazırlığına girmiş bir parti olarak konuşacağız" dedi.

"Faize ödediğimiz paralarla emeklilere çok daha fazla para verilebilirdi"

Ayrıca, iktidarın yüksek faiz ve enflasyon politikası nedeniyle ekonominin ciddi bir çıkmaza girdiğini aktaran Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, sosyal güvenlik sisteminin alarm verdiğini savunarak, "En yüksek faiz bizde, en yüksek işsizlik bizde.

Madde bağımlılığının pençesinde evlatlarımız var. Bu kadar kur baskısına dayanamaz bir piyasa var. Tarım ve hayvancılık alarm veriyor. Sermaye kaybı var. Mısır'a göç eden iş adamlarımız var. Faize ödediğimiz paralarla emeklilere çok daha fazla para verilebilirdi.

Bu karneye itirazla biz yola çıktık. Muhalefet seçimleri haklı tenkitlerine rağmen kaybetti. İsraf iktidarın en baskın noktası haline geldi. Sosyal güvenlik sistemi alarm veriyor. Söz yetim kaldı. Dolayısıyla biz bu tahterevalli'yi bozmak için Anahtar Parti'yi kurduk. Siyasette rekabet, kalite getirir" şeklinde konuştu.

"Altılı masa tecrübemiz var doğru muhasebe yapılmalı"

Öte yandan, kamuoyunda çokça konuşulan Milliyetçi İttifak tartışmaları ile ilgili de son noktayı koyan Ağıralioğlu, ittifak tartışmaları için henüz erken olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı: "Daha çok sular akacak, bizim altılı masa tecrübemiz var, bu bir seçim nasıl kaybedilir projeksiyonudur. Şimdi doğru muhasebe yapılmalıdır.

Memleketin geleceği kurulmalıdır. İnsanların kalbinde kurulmalıdır. İttifaklar için erkendir. Hepsi gözümüzün önünde duruyor. Türkiye’de önümüzdeki seçimlerin kuralsız olacağı konuşuluyor. Şunu unutmamak gerekiyor, iktidar mazeretsiz kudret merkezi haline gelmiştir. Biz önce ümidi ayağa kaldıracak bir partiyiz"