Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihaleye fesat soruşturması kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM A.Ş.’deki yapım işi ihalesine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin İZTARIM A.Ş. Genel Müdürü ve ihale yetkilisi M.O. ile yüklenici firmanın kanuni temsilcisi O.Ö., çıkarıldıkları İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer üç şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Savcılıktan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında yürütülen “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlamasına ilişkin soruşturmanın, İZTARIM A.Ş.’de gerçekleştirilen bir yapım ihalesinde usulsüzlük tespit edildiğine dair Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu üzerine başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, tutuklanan şüpheliler M.O. ve O.Ö.’nün ihale sürecinde mevzuata aykırı işlemler yaptıklarının değerlendirildiği, elde edilen delillerin dosyaya eklendiği kaydedildi.

Operasyon süreci

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen beş şüpheliden dördü İzmir’de, biri ise Giresun’dayakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti.