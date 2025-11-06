Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde imar planı 2 kat olan bir ticaret alanına, Buca Belediyesi tarafından 10 kat inşaat izni verildiği ortaya çıktı. Son Mühür Gazetesi’nin gündeme getirdiği olay, Buca ilçesinde büyük yankı uyandırırken, Temiz İzmir Derneği konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

PLAN NOTU DIŞINDA 10 KAT RUHSAT VERİLDİ

Buca Tınaztepe Mahallesi, Özbekistan Caddesi üzerinde bulunan 50049 ada 1 parsel numaralı, 2 bin 500 metrekarelik ticaret alanına ilişkin imar planında TAKS 0.50, KAKS 1.00, yükseklik 6.80 metre (2 kat) sınırı bulunmasına rağmen, Buca Belediyesi söz konusu parsel için 10 kat (yaklaşık 30 metre) inşaat ruhsatı verdi.

Buca Belediyesi’nin 13 Temmuz 2021 tarihli plan notunda yer alan,

“Konut ve ticaret seçenekli konut alanlarında ada ölçeğinde müracaat edilmesi halinde TAKS: 0.40, Yençok: 15 kat olabilir.” ifadesi, yalnızca konut-ticaret seçenekli alanlar için geçerli olmasına rağmen, bu hüküm ticaret alanına da uygulanarak yetki aşımı yapıldığı öne sürüldü.

PLAN TADİLATI YAPILMADAN RUHSAT VERİLMİŞ

Ruhsat verilmeden önce 1/1000 ölçekli uygulama imar planında herhangi bir değişiklik veya tadilat yapılmadığı, ayrıca plan değişikliğinin ilan edilmediği belirtildi. Bu durum, verilen ruhsatın plan hükümlerine açıkça aykırı olduğunu gösterdi.

4 KAT EMSAL ARTIŞI, MİLYONLUK RANT

İmar planına göre 2 bin 500 metrekare inşaat hakkına sahip parsel, verilen ruhsatla 10 bin metrekare inşaat alanına dönüştürüldü. Böylece arsa sahibine 4 kat emsal artışı sağlanarak milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.

İNŞAAT BAŞLADI

Söz konusu parselde “Biryer Yapı” firması tarafından inşaat faaliyetlerinin başladığı, alt katların ticari, üst katların ise “home ofis” olarak planlandığı öğrenildi. Bu durumun da arsa kullanım amacına aykırı olduğu vurgulandı.

TEMİZ İZMİR DERNEĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Temiz İzmir Derneği, Buca Belediyesi yetkilileri hakkında “görevi kötüye kullanma, imar mevzuatına aykırı işlem tesis etme ve kamu zararına neden olma” suçlamalarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Buca Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’na açıkça aykırı şekilde işlem tesis etmiştir. 2 kat sınırı bulunan ticaret alanına 10 kat yapı ruhsatı verilmesiyle kamu zararı oluşturulmuş ve ciddi rant artışı sağlanmıştır.”

DELİLLER SAVCILIĞA SUNULDU

Dernek, suç duyurusuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan imar durum belgesi, plan notları, 1/1000 ölçekli plan paftası ve uydu görüntüleri gibi belgeleri de delil olarak sundu. Dernek, ruhsatın iptali ve sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep etti.